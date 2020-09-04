Спортсмен-волонтер з Кременчука, який допомагає бійцям спецпідрозділу «Альфа», потребує допомоги

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 3

Віталій Островський – майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу й неодноразовий призер чемпіонату світу. У 8 класі Віталій майже повністю втратив зір, у нього залишилося всього 2%. Віталій – боєць по життю, він не опустив рук й вирішив стрес лікувати залізом. Зараз він не лише голова правління товариства сліпих, а й підприємець, який займається спортивним харчуванням.





З перших днів військової агресії Росії проти України Віталій розпочав допомагати українській армії.





- Час був незрозумілий... Зброю в руки взяти не зміг, а тікати - не було бажання, - розповів Віталій.





Вони з товаришем Анатолієм розробили бронезахист для військової техніки: решітки для БТРів, а також переносні душові, які військові використовують у зоні бойових дій. Також Віталій допомагає спортивним харчування бійцям центру спецоперацій «Альфа».





Весною цього року родина Віталія дізналася, що дружина та мама двох чарівних дітей Альбіна має рак. Чоловік власними силами перекрив оплату операції, яка коштувала близько 250 тисяч гривень. Проте криза під час карантину завдала удару по сімейному бюджету. Зараз родині Островських необхідно зібрати 275 тисяч гривень на променеву хіміотерапію.





Родина звертається до кременчужан за допомогою. Всі, хто хоче допомогти родині Островських подужати хворобу, надсилайте кошти на картку Віталія.





Приватбанк: 5218 5722 2145 3520 (Островський Віталій Францович)