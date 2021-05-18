Надзвичайні новини

У Кременчуці вночі загубився дідусь

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 93

 

Старенький не пам'ятав, де живе

Сьогодні вночі у Кременчуці загубився дідусь. За даними патрульної поліції, охоронці порядку отримали виклик на вулицю Мічуріна.


Жінка, яка зателефонувала до поліції, повідомила, що зустріла дідуся, який не пам'ятає де живе, оскільки страждає втратами пам’яті.


Поліцейські за допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати громадянин, з'ясували, що він живе у спеціалізованому соціальному центрі для людей похилого віку.


Патрульні відвезли чоловіка до вказаного центру та передали працівникам закладу.


Правоохоронці вдячні усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.

2
Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: дідусь загубився патрульні
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх