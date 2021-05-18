У Кременчуці вночі загубився дідусь

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 93

Старенький не пам'ятав, де живе

Сьогодні вночі у Кременчуці загубився дідусь. За даними патрульної поліції, охоронці порядку отримали виклик на вулицю Мічуріна.





Жінка, яка зателефонувала до поліції, повідомила, що зустріла дідуся, який не пам'ятає де живе, оскільки страждає втратами пам’яті.





Поліцейські за допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку зміг надати громадянин, з'ясували, що він живе у спеціалізованому соціальному центрі для людей похилого віку.





Патрульні відвезли чоловіка до вказаного центру та передали працівникам закладу.





Правоохоронці вдячні усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.