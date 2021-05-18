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На Полтавщині зловмисники побили та пограбували подружню пару

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 681 Коментарів: 2

 

Поліція затримала підозрюваних

Поліція Полтавщини затримала трьох молодиків, яких підозрюють у розбійному нападі на компанію людей.


За даними сайту поліції Полтавщини, підозрюваних вдалося затримати вже за кілька годин після скоєння злочину.


Як стало відомо журналістам видання, 16 травня, вночі близько 2.00, підозрювані напали на компанію, яка відпочивала на подвір’ї приватного будинку. Зловмисники силоміць забрали у подружжя майно й гроші а потім втекли.


Патрульні, отримавши прикмети нападників, майже одразу змогли затримати одного з них, а потім упродовж кількох годин оперативники та слідчі затримали ще двох.



Як з’ясувалося в ході слідства, двоє зловмисників вже мають неабиякий досвід у скоєнні подібних вчинків, а от третій спільник раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.


Сергій Махно, начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини, повідомив:


«Фігурантів затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури усі втрьох вже отримали підозри у скоєнні особливо тяжкого злочину. Слідчі готують клопотання щодо взяття підозрюваних під варту».


За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний з проникненням у житло. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: нацполіція Полтавщини
Теги: пограбування розбійний напад
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Коментарі: 2

3 032
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:12

Эпоха бідности скінчилася, почалася епоха пограбувань. Ще восени випустять по амністії трохи наріду, ото повеселійшає. Бо жерти тре буде, а робити не хочуть, та й нема де. 


7 2
1 158
hunter:
Сьогодні, 12:25

Они и этих не посадят,ну мкксимум 3 условно,а пафоса на 7-12 smile

 

А вот интересно какие сроки получили те 4 полицейских что зимой избили мужика?


2 0

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