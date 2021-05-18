Споживач, Полтавщина

Укрзалізниця попереджає про зміну в розкладі руху поїздів, що прямують через Полтавщину

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Причина – проведення ремонтних робіт

За повідомленням пресслужби «Укрзалізниці», з 7.00 17 травня до 19.00 24 травня буде змінено час прибуття деяких потягів. Це пов’язано з плановими колійними роботами на ділянці Коростень – Тетерів.


Зокрема, зміни стосуються станції Гребінка:

  • №16/2 +22 хв;
  • №18 +15 хв (в добу 17, 18, 19 травня), +37 хв (в добу 20, 21, 22, 23, 24 травня) далі розкладом регіональної філії «Південна залізниця» зі скороченням запізнення.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: потяг поїзд графік руху розклад руху
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