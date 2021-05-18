За минулу добу кременчужан «взули» майже на 100 тисяч гривень

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Одразу про кілька випадків шахрайства повідомляють у пресслужбі поліції

Вчора, 17 травня, 53-річний кременчужанин звернувся до поліції та розповів про те, що невідомий, представившись працівником АТ КБ «.......банк» та під приводом авторизації банківської карти, зняв реальної картки кременчужанина 24 тисячі гривень.





Ще одна кременчужанка втратила 20 890 гривень, повіривши незнайомцю, що представився працівником служби безпеки банку та зняв гроші під приводом того, що з її картку треба убезпечити бо з неї намагались зняти гроші.





«Попрацювали» псевдо банківські працівники і у Семенівці, знявши 18 400 гривень під приводом перевірки коректності роботи системи через проведення транзакції.





36-річна кременчужанка ще на початку травня заплатила 1 800 гривень за велосипед, який так досі й не отримала від псевдо продавця.







