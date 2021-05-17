Кому з кременчужан відключатимуть світло 18 квітня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 484 Коментарів: 1

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 квітня за деякими адресами тимчасово відключатимуть електроенергію. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.





З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

просп. Свободи, 14, 16, 18, 20;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Бригадна;

вул. Весняна;

вул. Нечая;

вул. Короленка;

вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Лугова;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Ботанічна;

вул. Пугачова;

вул. Лісна;

вул. Європейська, 35, 37, 39, 41, 41-Б, 43, 62, 64;

вул. Нагірна, 4, 6, 6А, 6Б, 6В;

пров. Бригадний;

пров. Дачний;

пров. Седова;

пров. Нечая;

пров. Центральний;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Градізький;

пров. Зв'язковий;

пров. Пирогова;

пр. Бригадний;

пр. Громадянський;

пр. Весняний;

пр. Дачний;

туп. Пугачова.

З 8.00 до17.00 без світла залишаться громадяни, які проживають за адресами: