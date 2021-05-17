Кому з кременчужан відключатимуть світло 18 квітня: адреси

Причина – плановий ремонт електромереж міста
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 квітня за деякими адресами тимчасово відключатимуть електроенергію. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- просп. Свободи, 14, 16, 18, 20;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Бригадна;
- вул. Весняна;
- вул. Нечая;
- вул. Короленка;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Лугова;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Ботанічна;
- вул. Пугачова;
- вул. Лісна;
- вул. Європейська, 35, 37, 39, 41, 41-Б, 43, 62, 64;
- вул. Нагірна, 4, 6, 6А, 6Б, 6В;
- пров. Бригадний;
- пров. Дачний;
- пров. Седова;
- пров. Нечая;
- пров. Центральний;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Градізький;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Пирогова;
- пр. Бригадний;
- пр. Громадянський;
- пр. Весняний;
- пр. Дачний;
- туп. Пугачова.
З 8.00 до17.00 без світла залишаться громадяни, які проживають за адресами:
- вул. Великокохнівська;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Манагарова, 3а;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Юрія Кондратюка;
- пров. Кооперативний;
- пров. Господарський;
- пров. Декабристів;
- туп. Юрія Кондратюка;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.