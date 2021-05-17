Кременчук

Кому з кременчужан відключатимуть світло 18 квітня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 484 Коментарів: 1

 

Причина – плановий ремонт електромереж міста

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 18 квітня за деякими адресами тимчасово відключатимуть електроенергію. Пов’язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.


З 6.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • просп. Свободи, 14, 16, 18, 20;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Весняна;
  • вул. Нечая;
  • вул. Короленка;
  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Лугова;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Пугачова;
  • вул. Лісна;
  • вул. Європейська, 35, 37, 39, 41, 41-Б, 43, 62, 64;
  • вул. Нагірна, 4, 6, 6А, 6Б, 6В;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Дачний;
  • пров. Седова;
  • пров. Нечая;
  • пров. Центральний;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Градізький;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Пирогова;
  • пр. Бригадний;
  • пр. Громадянський;
  • пр. Весняний;
  • пр. Дачний;
  • туп. Пугачова.

З 8.00 до17.00 без світла залишаться громадяни, які проживають за адресами:

  • вул. Великокохнівська;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Манагарова, 3а;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Господарський;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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Коментарі: 1

3
Upson:
Сьогодні, 18:45

живу на раковке  , вчера выключали на час свет , сегодня опять минут на 10 выключали ....  что-то своей улицы не вижу в списке .... 


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