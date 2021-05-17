Купити хліб або спекти власноруч: ТЪ з'ясовував, що краще

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 251

З самого дитинства я вважала випікання хлібу чимось на грані фантастики – це було прерогативою хлібозаводів і ніяк інакше. Згодом в продажу з’явились хлібопічки, і стало модним робити хліб вдома.





Але… одного разу, опинившись в селі, я скуштувала справжній хліб з печі, і його смак запам’ятався на все життя. Ніяка техніка не здатна відтворити його, та й в магазині такого хліба не знайдеш.





Звісно, багато хто вважає, що хліб простіше за все купити. Так ми економимо час. Інші доводять, що підприємці деруть з нас три шкури, і пекти хліб самостійно в рази вигідніше. Подивимось, де ж правда.





Ще рік тому, під час локдауну, я вирішила спробувати спекти хлібину. Адже несподівано з’явилося багато вільного часу, тож чому б ні? Згодом випікання хлібу стало звичкою, бо на смак він нагадує той самий, справжній, сільський.





Для приготування однієї хлібини мені знадобилось:

500 гр. борошна (7 гривень 80 копійок);

1 пакетик сухих дріжжів (5 гривень);

приблизно 40 мл. олії (2 гривні 30 копійок);

180 мл. теплої води;

2/3 чайної ложки солі;

1 столова ложка цукру.





Тобто, ціна не дуже відрізняється від магазинної і зекономити таким чином навряд чи вдасться.





Щодо часу, весь процес займає близько двох годин. З них хвилин 7 витрачаю на замішування тіста, годину воно підходить і 40-50 хвилин хліб печеться. Не так вже й довго, враховуючи що більша частина процесу моєї безпосередньої участі не потребує.









Висновок простий: кожен обирає те, що до душі. Напевно скажу одне: якщо я печу хліб, я точно знаю, що в ньому немає ані підсилювачів смаку, ані консервантів. Мабуть, тому й смакує він краще за магазинний. В хліб можна додавати різноманітне насіння, сухофрукти, комбінувати різні види борошна. А ще домашній хліб в рази довше залишається свіжим.





Про всяк випадок ділюся рецептом!









Змішайте борошно, дріжжі, сіль та цукор у глибокій мисці. Додайте олію і воду, замісіть тісто. Накрийте миску рушником і залиште у теплому місці на годину. Потім обережно перекладіть тісто на змащене деко. Місити тісто більше не треба, можна лише трохи обім’яти, надаючи форму. Випікайте хлібину 40-50 хвилин.