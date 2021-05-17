Четверо кременчужан померло від коронавірусу за добу

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Сьогодні, 17 травня, в Кременчуці зареєстрували 31 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 18 жінок віком від 19 до 81 років, 13 чоловіків віком від 22 до 81 років та 3-річна дитина. Із них 22 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 135 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 53 пацієнти. На жаль, померли четверо: жінки віком 78 і 80 років та чоловіки 62 і 68 років.





Всього зареєстровано 8 940 випадків хвороби: одужало 8 057, померло 250.