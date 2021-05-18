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Обережно, гриби! Вживання дикорослих грибів може бути вкрай небезпечним

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 273

 

Дітям до 14 років їсти гриби взагалі не рекомендують

Щороку в Україні трапляються випадки отруєння дикорослими грибами, які часто завершуються фатально. Медики нагадують, що вживання таких грибів небезпечне і тим більше не варто частувати дітей лісовим делікатесом!


Якщо ж вирішили зібрати гриби, пам’ятайте кілька простих правил:

  • не збирайте незнайомі гриби;
  • не куштуйте на смак сирі дикорослі гриби;
  • не збирайте гриби уздовж автомобільних доріг,поблизу промислових підприємств та на звалищах;
  • не купуйте гриби, особливо консервовані, у випадкових людей;
  • не давайте гриби дітям.

Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) з'являються через 1-4 години після вживання грибів, залежно від виду гриба, віку та стану здоров'я потерпілого, кількості грибів, які людина з'їла. Біль та напади нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.


Якщо з'явилася підозра на отруєння грибами, терміново викликайте швидку допомогу. Не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок теплої кип'яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; надавіть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; коли промивні води стануть чистими прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок).


Після надання первинної допомоги дайте випити потерпілому міцний чай, каву або злегка підсолену воду - це відновіть водно-сольовий баланс. Потім покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.


З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, і проведіть їм профілактичні заходи.


Запам'ятайте, що отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню!

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: гриби отруєння
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