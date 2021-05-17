Сорочинський ярмарок на низькому старті - розпочався прийом заявок

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Організатори сподіваються, що не буде посилення карантину

Цього року організатори Сорочинського ярмарку сподіваються, що вдасться провести захід наприкінці серпня. Як повідомляє пресслужба ярмарку, з 19 травня розпочинається прийом заявок.





Ярмарок запланований з 17 до 22 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області.





- Колектив товариства, сповнений надії та оптимізму, вже розпочав підготовку до ярмарку. Сподіваємося, що епідеміологічна ситуація в країні дозволить нам провести це, найбільш очікуване українцями, свято народної історії та культури та дасть можливість підтримати українського товаровиробника і підприємця. А, також, гідно зустріти 30-ту річницю Незалежності України, - йдеться у повідомленні.







