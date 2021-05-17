Полтавщина повністю готова до проведення ЗНО-2021 з дотриманням карантинних вимог

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 292

На апаратній нараді, що пройшла 17 травня в Полтавській ОДА, обговорили стан підготовки області до проведення ЗНО. Адже цього року в опитуванні візьме участь майже 13 тисяч осіб, а тестування проводитиметься на 71 пункті у 8 округах.





Галина Власюк, заступниця директора Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, розповіла, що вже здійснили попередній розподіл дезінфікуючих засобів, медичних халатів та захисних щитків.





- Ми закупили 8 522 ізоляційні медичні одноразові халати, 8 522 захисні щитки, 1 313 літрів дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри, 6 пакунків по 330 одиниць дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. 18 травня 2021 року очікуємо на поставку, наступного дня все роздамо на пункти тестування, – розповіла пані Власюк.





Також повідомили, що в області під час тестування задіють близько 70 працівників поліції та автопатрулі. А за необхідності організують й супровід учнів на пункти.





Управління ДСНС України у Полтавській області наразі проводить перевірку відповідності правилам пожежної безпеки приміщень, в яких відбуватиметься ЗНО. До 19 травня перевірятимуть наявність засобів гасіння вогню, шляхів евакуації, протипожежного водопостачання.





Також в усіх пунктах проведення ЗНО забезпечать безперебійне електропостачання.