На Полтавщині юнак помер від ураження струмом

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 771

Від ураження струмом цими вихідними помер 17-річний хлопець. За даними відділу комунікації поліції Полтавщини, трагедія сталася 16 травня, близько 3.00 вночі, в одному із сіл Миргородського району.





До поліції Полтавщини на лінію 102 надійшла інформація, що біля трансформатора в будівлі колишньої олійниці виявили тіло місцевого 17-річного хлопця. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин, - повідомили у пресслужбі поліції.





Наразі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть юнака настала внаслідок ураження електрострумом. На часі поліція вивчає обставини та причини смерті неповнолітнього.