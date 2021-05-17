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На Полтавщині юнак помер від ураження струмом

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 771

 

Поліція з’ясовує обставини трагедії

Від ураження струмом цими вихідними помер 17-річний хлопець. За даними відділу комунікації поліції Полтавщини, трагедія сталася 16 травня, близько 3.00 вночі, в одному із сіл Миргородського району.


До поліції Полтавщини на лінію 102 надійшла інформація, що біля трансформатора в будівлі колишньої олійниці виявили тіло місцевого 17-річного хлопця. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група для з’ясування усіх обставин, - повідомили у пресслужбі поліції.


Наразі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть юнака настала внаслідок ураження електрострумом. На часі поліція вивчає обставини та причини смерті неповнолітнього.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: google
Теги: струм
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