Під Кременчуком перекинулася «Волга»

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На трасі Полтава-Олександрія злетіла в кювет та перекинулася «Волга». За даними поліції, аварія сталася 16 травня близько 15.30.





За даними пресслужби поліції, водій машини ГАЗ, по дорозі до Кременчука, в районі села Підлужне, намагався уникнути зіткнення з невстановленою автівкою, яка раптово виїхала на зустрічну смугу, проте не впорався з керуванням та виїхав у правий кювет.





Машина перекинулась, а пасажирка, як зазначають правоохоронці, отримала незначні тілесні ушкодження.









Водія, який створив аварійну ситуацію наразі шукають. Триває слідство.