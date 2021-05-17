Надзвичайні новини

Під Кременчуком перекинулася «Волга»

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 825

 

Постраждала пасажирка

На трасі Полтава-Олександрія злетіла в кювет та перекинулася «Волга». За даними поліції, аварія сталася 16 травня близько 15.30.


За даними пресслужби поліції, водій машини ГАЗ, по дорозі до Кременчука, в районі села Підлужне, намагався уникнути зіткнення з невстановленою автівкою, яка раптово виїхала на зустрічну смугу, проте не впорався з керуванням та виїхав у правий кювет.


Машина перекинулась, а пасажирка, як зазначають правоохоронці, отримала незначні тілесні ушкодження.


 


Водія, який створив аварійну ситуацію наразі шукають. Триває слідство.

0
Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх