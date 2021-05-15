Хокеїсти «Кременчука» завоювали «срібло» фіналу ПХЛ 2005/06

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 198

У Кременчуці на арені «Айсберг» 10 та 11 травня пройшов фінал Придніпровської хокейної ліги серед команд 2005/06 р.н. За інформацією пресслужби кременчуцького клубу, участь у змаганнях взяли 4 команди: «Дружба» Харків, «Динамо» Дніпро, «Донбас» та «Кременчук».





Переможцем стала «Дружба» (12 очок), другим фінішував «Кременчук» (6), третім - «Донбас» (3), четвертим - «Динамо» (3).

Нагороди призерам вручили депутати Полтавської облради: голова комісії з питань молоді та спорту Микола Олексюк та заступних Іван Близнюк.





Результати 10 травня:

Кременчук – Динамо 2:4

Дружба – Донбас 5:2

Кременчук – Дружба 1:4

Динамо – Донбас 1:4





Результати 11 травня:

Кременчук – Динамо 7:0

Дружба – Донбас 2:1

Кременчук – Донбас 3:2

Динамо – Дружба 2:3



