Хокеїсти «Кременчука» завоювали «срібло» фіналу ПХЛ 2005/06

У Кременчуці на арені «Айсберг» 10 та 11 травня пройшов фінал Придніпровської хокейної ліги серед команд 2005/06 р.н. За інформацією пресслужби кременчуцького клубу, участь у змаганнях взяли 4 команди: «Дружба» Харків, «Динамо» Дніпро, «Донбас» та «Кременчук».
Переможцем стала «Дружба» (12 очок), другим фінішував «Кременчук» (6), третім - «Донбас» (3), четвертим - «Динамо» (3).
Нагороди призерам вручили депутати Полтавської облради: голова комісії з питань молоді та спорту Микола Олексюк та заступних Іван Близнюк.
Результати 10 травня:
Кременчук – Динамо 2:4
Дружба – Донбас 5:2
Кременчук – Дружба 1:4
Динамо – Донбас 1:4
Результати 11 травня:
Кременчук – Динамо 7:0
Дружба – Донбас 2:1
Кременчук – Донбас 3:2
Динамо – Дружба 2:3