Цінний подарунок замість аліментів: як швидко розв’язати питання заборгованості

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 286

Батько родини, що мешкає в Полтавській області, після розлучення мав би піклуватися про добробут дітей, проте накопичив борг у 103 тисячі гривень. За повідомленням Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, до цієї сумми додалася ще одна – штраф 6000 гривень за несвоєчасну сплату коштів та 10 тисяч гривень виконавчого збору.





Внаслідок систематичного ухилення від сплати аліментів чоловіка обмежили у праві полювання, виїзду за кордон, керування транспортом та користування зброєю.





Аби швидко розібратися з питанням утримання родини та позбутися таких правових обмежень, чоловік вирішив укласти договір дарування. Як результат – діти отримали у власність будинок, а колишня дружина відмовилась від претензій по сплаті аліментів.