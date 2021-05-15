Дуже п'яний водій спричинив ДТП на проспекті Свободи

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2,37 проміле алкоголю — це не привід не сідати за кермо — так гадав водій, який вчинив ДТП

Вчора, 15 травня, на проспекті Свободи сталося ДТП. Водій мікроавтобусу Iveco не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем Daewoo, який по інерції в’їхав у Volkswagen.



Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,37 ‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. Також з’ясувалось, що керманич немає посвідчення водія взагалі.



Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.