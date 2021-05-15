Кременчук

Врятоване лисеня готується до переїзду в Дніпро

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 233

 

Пухнастик їсть добре 

Врятоване лисеня з Власівки готується до переїзду в Дніпро. Про це повідомила волонтерка зі Світловодська Карина Крамер. 


- Малыш кушает отлично, инфекцию поборем. Проблемы с координацией и зрением так и остались, ещё слаб - но окружён заботой, любовью и верой идёт на поправку! На реабилитацию в Днепр выдвигаемся в понедельник, нас готовы принять и помочь
Большое спасибо всем за помощь - отчёты будут в понедельник, как разгребусь со всеми животным, - поділилася дівчина на своїй сторінці в фейсбуці. 


Лисеня з Власівки рятують у ветклініці Кременчука
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Автор: Альона Душенко
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