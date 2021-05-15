Школярі Полтавщини на вишколі вражали мішені зі стрілецької зброї

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Учасниками цьогорічного польового вишколу стали близько чотирьох тисяч школярів з усієї області, що на 20 відсотків більше за торішній показник

На базі полігону 179-го об’єднаного навчально-тренувального центру військ зв’язку відбувся навчально-мет одичний збір з учнями старших класів загальноосвітніх навчальних закладів області. Про це повідомляє сайт Армія інформ.





- Захід організовано в рамках завершального етапу викладання предмета «Захист України» у частині проведення практичних стрільб з автомата Калашникова бойовими набоями. Учасниками цьогорічного польового вишколу стали близько чотирьох тисяч школярів з усієї області, що на 20 відсотків більше за торішній показник, - розповів заступник військового комісара Полтавського обласного ТЦК і СП з морально-психологічного забезпечення підполковник Едуард Бородай. - Протягом двох років учні 10-11 класів засвоювали початкові навички військової справи відповідно до стандартів, затверджених Міністерством освіти: тактичної, інженерної, стройової, медичної, військово-прикладної підготовки. Вони пройшли триденні навчально-польові збори й саме практичні стрільби підіб’ють підсумок засвоєння програми. Під час нинішніх занять буде оцінений рівень підготовки не тільки учнів, а також і викладачів предмета «Захист України».