Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ресторан «Всі свої» потрапив у «чорний список» мерії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 297 Коментарів: 2

А все через те, що у розпал карантину заклад організував концерт на День народження «відомого кременчужанина»

14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький повідомив, що «Всі свої» «проштрафилися», коли Кременчук був у червоній зоні епіднебезпеки.


- Провели «мєждусобойчик», корпоративчик на 25-30 чоловік, виставивши все це у фейсбуці і розводячи руками. «Всі свої» – це червона зона тепер для нас. Всі їхні питання будуть розглядатися під мікроскопом, таким бактеріологічним, з 20050-кратним збільшенням – їхні літній майданчик, фасад, договори на вивіз сміття – все! Якщо вони, вибачте, на владу отак, ми теж відповідно відреагуємо. І неважливо, чий День народження там святкували, якого відомого кременчужанина...


Мова йде про концерт групи «Король і шут», який провели у закладі у квітні.


«Ще два «Короля і шута» приїдуть — і потім червона зона» - реакція мера Кременчука на концерт у ресторані
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Автор: Катерина Турубара
Теги: ресторан карантин концерт
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Коментарі: 2

73
ww:
Сьогодні, 11:36

smile

А крім того, що мер буде їх під мікроскопом роздивлятися, якихось заходів  вжито було? Штраф хоча б.


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730
evil:
Сьогодні, 12:07

Цитата: ww

smile

А крім того, що мер буде їх під мікроскопом роздивлятися, якихось заходів  вжито було? Штраф хоча б.

Штраф був. ТелеграфЪ писав про це. 

 

 


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