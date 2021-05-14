Ресторан «Всі свої» потрапив у «чорний список» мерії

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 297 Коментарів: 2

А все через те, що у розпал карантину заклад організував концерт на День народження «відомого кременчужанина»

14 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації міський голова Віталій Малецький повідомив, що «Всі свої» «проштрафилися», коли Кременчук був у червоній зоні епіднебезпеки.





- Провели «мєждусобойчик», корпоративчик на 25-30 чоловік, виставивши все це у фейсбуці і розводячи руками. «Всі свої» – це червона зона тепер для нас. Всі їхні питання будуть розглядатися під мікроскопом, таким бактеріологічним, з 20050-кратним збільшенням – їхні літній майданчик, фасад, договори на вивіз сміття – все! Якщо вони, вибачте, на владу отак, ми теж відповідно відреагуємо. І неважливо, чий День народження там святкували, якого відомого кременчужанина...





Мова йде про концерт групи «Король і шут», який провели у закладі у квітні.



