У Кременчуці почастішали випадки «банківських» шахрайств

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Все частіше правоохоронці повідомляють про випадки шахрайств, пов'язаних з діяльністю псевдобанківських працівників.





За даними оперативних служб, 13 травня о 18.47 до поліції звернулась 37-річна кременчужанка із заявою про те, що 12 травня близько 15.00 невідомі написали їй зі сторінки її знайомої у соцмережах і під приводом допомоги заволоділи її грошима в сумі 24000 грн з банківської картки. Ймовірніше за все, за банківськими даними оформили кредит, проте наразі інформація перевіряється.

Того ж дня 13 травня о 17.02 до поліції звернулась ще одна кременчужанка і повідомила, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, та під приводом надання банківських послуг отримала дані про картку. Майже одразу після телефонної розмови жінка не дорахувалась 10402 грн, які були зняті з банківської картки.





- Останнім часом у Кременчуці почастішали випадки шахрайств, пов'язаних з діяльністю псевдобанківських працівників або ж просто шахраїв, які ошукують кременчужан через онлайн-сервіси. Правоохоронці звертаються до містян з проханням бути обережнішими та не надавати дані про свої карткові рахунки невідомим, ретельно перевіряти інформацію та, по можливості, не пересилати гроші непевним контактам, - говорить пресофіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Волювач.