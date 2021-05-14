У Кременчуці почастішали випадки «банківських» шахрайств

Все частіше правоохоронці повідомляють про випадки шахрайств, пов'язаних з діяльністю псевдобанківських працівників.
За даними оперативних служб, 13 травня о 18.47 до поліції звернулась 37-річна кременчужанка із заявою про те, що 12 травня близько 15.00 невідомі написали їй зі сторінки її знайомої у соцмережах і під приводом допомоги заволоділи її грошима в сумі 24000 грн з банківської картки. Ймовірніше за все, за банківськими даними оформили кредит, проте наразі інформація перевіряється.
Того ж дня 13 травня о 17.02 до поліції звернулась ще одна кременчужанка і повідомила, що їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку, та під приводом надання банківських послуг отримала дані про картку. Майже одразу після телефонної розмови жінка не дорахувалась 10402 грн, які були зняті з банківської картки.