13 травня у Кременчуці померли жінка та чоловік з COVID-19

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За добу інфікувалося 27 людей, серед них три дитини

13 травня в місті зареєстрували двадцять сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли одинадцять жінок віком від 22 до 78 років, тринадцять чоловіків віком від 35 до 83 років та три дитини віком від 7 до 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання двадцять чотири пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, три – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто дев'ятнадцять пацієнтів. Одужало сто двадцять шість пацієнтів.





На жаль, два пацієнти померли: чоловік 74 років та жінка 90 років.



Всього у Кременчуці зареєстрували 8886 хворих, одужало 7871, померло 245.