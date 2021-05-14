Затримка компенсаційних виплат для ФОП: офіційні пояснення від мерії

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Під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 14 травня очільниця управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк прокоментувала скарги підприємців міста щодо затримки виплат.





До управління надходять скарги про те, що на рахунки ФОПів досі не надійшли 8000 гривень компенсації від держави за призупинення роботи під час перебування у червоній зоні.





Пані Жорняк запевнила, що вже з 6 травня «Ощадбанк» почав отримувати проплати, і порадила підприємцям перевірити статус своїх заявок. Вона наголосила, що невелику затримку могли спричинити травневі свята - але загалом проблем з надходженням коштів немає. І якщо ФОП не отримав коштів, варто перевірити, чи правильно була оформлена заявка, чи всі данні вказали.





- Якщо в когось немає рахунку, в банках є спеціальний відділ, зверніться до нього і відкрийте рахунок для отримання допомоги! - порадила Людмила Жорняк.