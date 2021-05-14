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У Кременчуці 91-річний дідусь залишився без будинку

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 689 Коментарів: 1

 

Вогонь майже повністю знищив особисті речі старенького

14 травня рано вранці рятувальники більше двох годин гасили пожежу, що виникла у приватному будинку в районі провулку Озерний.


За даними Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, будинок належить 91-річному дідусеві, який і викликав пожежних. Щоправда, від вогню вдалося врятувати лише стіни будівлі, особисті ж речі згоріли майже вщент.


Як стало відомо редакції, дідусь має вади слуху і, щоб викликати рятувальників, ходив до сусіда, доки вогонь панував у оселі.


Наразі збитки від пожежі встановлюються. Відомо, що вогнем також знищено всі документи, паспорт та пенсійне посвідчення старенького.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа дідусь
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Коментарі: 1

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Bombey:
Сьогодні, 12:41

Дайте информацию есть ли у него родственники которые хотят и могут помочь в данной ситуации. Дедушке очевидно нужна помощь, думаю желающие помочь найдутся.


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