У Кременчуці 91-річний дідусь залишився без будинку

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 689 Коментарів: 1

14 травня рано вранці рятувальники більше двох годин гасили пожежу, що виникла у приватному будинку в районі провулку Озерний.





За даними Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, будинок належить 91-річному дідусеві, який і викликав пожежних. Щоправда, від вогню вдалося врятувати лише стіни будівлі, особисті ж речі згоріли майже вщент.





Як стало відомо редакції, дідусь має вади слуху і, щоб викликати рятувальників, ходив до сусіда, доки вогонь панував у оселі.





Наразі збитки від пожежі встановлюються. Відомо, що вогнем також знищено всі документи, паспорт та пенсійне посвідчення старенького.