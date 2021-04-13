«Ще два «Короля і шута» приїдуть — і потім червона зона» - реакція мера Кременчука на концерт у ресторані

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 2 068 Коментарів: 1

Минулими вихідними відбувся виступ групи «Король і шут»* у нічному клубі. Про це зайшла мова на засіданні в мерії, після виконкому 12 квітня. Журналісти поцікавилися, чому ресторан проігнорував рішення міської влади про карантині обмеження.



Віцемер Руслан Проценко підтвердив, що гурт «Король і шут» виступала у ресторані «Всі свої»





- Це заклад громадського харчування. Вони, я так розумію, згідно з нашими рекомендаціями, мають право працювати, - сказав Руслан Проценко.

- Мають право працювати, але без розважальної програми, - підкреслив мер Віталій Малецький. - Ви знаєте, ті, хто сходив на «Король і шут», мабуть, можуть собі дозволити Олександрівську лікарню (у Києві — ред.). Тільки одна ситуація: зараз вона вже заповнена, і туди досить важко потрапити. Ще раз до власників звертаюсь, до тих, хто організовує такі заходи: ви подумайте про наслідки! Що буде з вашими відвідувачами і тими людьми, які приїхали і до цього виступили в Дніпрі, десь там в Києві на закритій вечірці чи в Одесі. Хочете посадити Кременчук на локдаун ціною людських життів? Влаштовуйте далі вечірки!



Малецький доручив управлінню торгівлі перевірити заклад та провести роз'яснювальну роботу щодо дотримання карантинних вимог. А також взяти пояснення з приводу концерту. Керівниця управління торгівлі Людмила Жорняк додала, що постанова КМУ забороняє проводити розважальні заходи у закладах ресторанного типу, навіть у помаранчевій зоні.





- У нас в інфекційній (лікарні — ред.) місць майже немає. Ще два «Короля і шута» приїдуть сюди — і все, і потім червона зона, і зупинилося все місто. І знову бюджет покотився в тартарари і все інше, - завершив міський голова.

Нагадаємо, Кременчук перебуває у помаранчевій зоні, у багатьох населених пунктах Полтавщини вже червоний рівень.





*«Король і Шут» - російська хоррор-панк-група з Санкт-Петербурга. Після смерті її лідера і одного із засновників Михайла Горшенєва 19 липня 2013 року виступає лише в рок-мюзиклі TODD. Тож, навряд в мерії мали на увазі саме її виступ. Скоріше за все, це був якийсь триб'ют-проект.