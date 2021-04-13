В згорілому будинку на Полтавщині знайшли тіло чоловіка

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Для встановлення причини смерті його направили до бюро судово-медичної експертизи

Вчора, 12 квітня, в с. Комишня Миргородського району горів будинок на приватній території, повідомляє пресслужба ДСНС.





О 12.00 рятувальники отримали виклик про пожежу в оселі 38-річного жителя села. Згодом на місці загоряння пожежники виявили тіло господаря. Для встановлення причини смерті його направили до Миргородського відділення бюро СМЕ.





Також причина виникнення пожежі наразі невідома, правоохоронці надають оцінку завданим збиткам.