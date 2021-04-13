На Полтавщині п'яний водій намагався спалити автівку, щоб уникнути покарання

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 639

Він не лише сів за кермо напідпитку, але й без прав

На Полтавщині п'яний водій намагався спалити автівку, щоб уникнути покарання, повідомляє пресслужба поліції.





12 квітня, о 22.20 у селі Балясне, Диканської громади, завдяки вчасному інформуванню небайдужих, поліцейські зупинили водія ВАЗ-2106 у стані алкогольного сп’яніння. На початку березня він вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом напідпитку. Цього разу, під час складання адміністративних протоколів, водій ще й підпалив своє авто. На щастя, ніхто не постраждав.





- Отримавши інформацію від громадян, поліцейські зупини даного водія на одній із вулиць села Балясне. Під час освідування його на стан сп’яніння, «Драгер» показав 1,93 проміле алкоголю в крові. Поліцейські зафіксували цей показник і склали на водія три адміністративні протоколи: за частиною 2 статті 130 (Повторне керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння), частиною 1 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі посвідчення водія) та за частиною 4 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення, - зазначив Ігор Гурин, начальник сектору поліцейської діяльності №2 (смт Диканька) Полтавського районного управління поліції.





Під час оформлення протоколів правопорушник намагався спалити свій автомобіль. Але рятувальники, які миттєво прибули на виклик поліції, пожежу ліквідували.