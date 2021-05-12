«Кремінь-2» дізналися розклад ігор в чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 76

Футболісти «Кремінь-2» дізналися розклад ігор в чемпіонаті Полтавської області. «Синьо-білі» у групі «Б» зіграють проти таких команд: «Семенівка» (Семенівка), «Дружба» (Очеретувате), «Темп» (Градизьк), «Геологія-2» (Нова Галещина), «Горішні Плавні-2», «Стандарт» (Нові Санжари), «Альтаір» (Бутенки), «Ягуар» (Кременчук).





Оскільки команд у групі непарна кількість, то одна з команд пропускатиме тур. Першими пропустять футболісти «Кременя», які в цей час зіграють заключний тур в Дитячо-юнацькій футбольній лізі. У травні ігри розпочинатимуться о 15.00, а у червні – о 17.00.





Календар ігор «Кремінь-2»:

1 тур, 15.05, «Кремінь-2» – команда вільна від ігор

2 тур, 23.05, «Кремінь-2» – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

3 тур, 29.05, «Альтаір» (Бутенки) – «Кремінь-2»

4 тур, 05.06, «Кремінь-2» – «Семенівка» (Семенівка)

5 тур, 12.06, «Стандарт» (Нові Санжари) – «Кремінь-2»

6 тур, 19.06, «Кремінь-2» – «Ягуар» (Кременчук)

7 тур, 21.06, «Темп» (Градизьк) – «Кремінь-2»

8 тур, 26.06, «Кремінь-2» – ФК «Гірник Спорт-2»

9 тур, 28.06, ФК «Дружба» (Очеретувате) – «Кремінь-2»





Повний розклад ігор «Кремінь-2» та суперників у першому колі можна дізнатися на сайті ФК «Кремінь».