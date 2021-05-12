У Кременчуці планують максимально спростити процедуру медоглядів для школярів

Сьогодні, 07:52 Переглядів: 410 Коментарів: 1

Вже зовсім скоро батьки першокласників подаватимуть документи до школи. А разом з ними медичні довідки №086-1/о. У цих довідках міститься висновок про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та рекомендації відповідно до клінічного протоколу медичного догляду за дітьми віком від 3 до 17 років.





Такі довідки видає сімейний лікар або педіатр, із яким в дитини укладена декларація. Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки також потрібні для огляду.





Як прокоментував «Телеграфу» директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа, у Кременчуці процес проходження медогляду планують максимально спростити:





- Ми плануємо максимально спростити цього року процес проходження медогляду для школярів. Вже наступного тижня буде оприлюднено детальні вимоги та правила.





Щодо медогляду дітей, які вперше підуть у школу. Перед вступом у перший клас потрібно відвідати таких лікарів та пройти такі аналізи:

дитячий хірург;

дитячий ортопед-травматолог;

дитячий офтальмолог;

стоматолог;

інші спеціалісти за показаннями;

аналіз крові на гемоглобін;

інші аналізи за показаннями.

Детальніше про медогляд для учнів 2-11 класів. Діти, які вже навчаються в школі, мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов’язково робити це перед самим навчальним роком. Можна перенести похід до лікаря на будь-який інший час, щоб не утворювати черг перед першим вересня.





Із 7 до 17 років вузьких спеціалістів та аналізи потрібно проходити лише за необхідністю. Потрібні консультації та аналізи для кожного віку підкаже педіатр чи сімейний лікар, який направляє на огляд.





Медичні огляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безоплатними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги.





Нагадуємо, що направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.





Схему періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів шкіл також можна знайти у наказі Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682.