Завтра відбудеться поховання АТОвця Олександра Шумського

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Завтра, 7 травня, відбудетья прощання з АТОвцем із Кременчука Олександром Шумським, який помер 3-го травня.





Як повідомив Леонід Харченко у фейсбуці, колона виїжджатиме о 10.30 від громадської організації АТО-Майдан-Кременчук:

10.30 - виїзд від ГО «АТО-Майлан-Кременчук» (вул.Миколаївська 1а);

11.00 - наб. л-та Дніпрова 48-а район 14-поверхівки.

Похований буде на кладовищі у с. Успенка, Кіровоградської області.





Нагадаємо, що 3-го травня у віці 49 років під час відпустки зупинилося серце учасника АТО Шумського Олександра Олексійовича. Про це повідомили на сторінці АТО. Соціальний супровід. Олександр мобілізований 29 липня 2015 року Указом Президента України від 14.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію».





З 2015 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; брав безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення зазначених заходів. Служив у 44 артилерійській бригаді (Тернопіль). Мав статус «Учасник бойових дій». Залишились батьки та двоє дорослих доньок.



