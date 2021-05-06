Кременчук

Школярам пропонують показати Кременчук й отримати приз

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До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади

Інститут розвитку Кременчука запрошує шкільну молодь Кременчука створити відеоролик або презентацію про наше місто. Метою цього конкурсу є популяризація громади, виховання молодого покоління, активізація творчого потенціалу дітей та молоді.


Конкурс проводиться у двох номінаціях:

  • відеоролик (до 3 хвилин);
  • електронна презентація (Prezi, PowerPoint, Keynote, Google Slides (до 15 слайдів)


До участі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади.


Останній термін подачі матеріалів – 1 червня. Матеріали подаються на сайті: kremen.develop@gmail.com


З детальною інформацією про умови конкурсу можна ознайомитися у положенні про конкурс за посиланням. За довідками звертатись за телефоном: 097 335 49 48.

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Автор: Альона Душенко
Теги: конкурс Інститут розвитку Кременчука школьники
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