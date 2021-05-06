Школярам пропонують показати Кременчук й отримати приз

Сьогодні, 08:39 Переглядів: 191

Інститут розвитку Кременчука запрошує шкільну молодь Кременчука створити відеоролик або презентацію про наше місто. Метою цього конкурсу є популяризація громади, виховання молодого покоління, активізація творчого потенціалу дітей та молоді.





Конкурс проводиться у двох номінаціях:

відеоролик (до 3 хвилин);

електронна презентація (Prezi, PowerPoint, Keynote, Google Slides (до 15 слайдів)





До участі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади.





Останній термін подачі матеріалів – 1 червня. Матеріали подаються на сайті: kremen.develop@gmail.com





З детальною інформацією про умови конкурсу можна ознайомитися у положенні про конкурс за посиланням. За довідками звертатись за телефоном: 097 335 49 48.