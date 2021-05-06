Школярам пропонують показати Кременчук й отримати приз

До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади
Інститут розвитку Кременчука запрошує шкільну молодь Кременчука створити відеоролик або презентацію про наше місто. Метою цього конкурсу є популяризація громади, виховання молодого покоління, активізація творчого потенціалу дітей та молоді.
Конкурс проводиться у двох номінаціях:
До участі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської територіальної громади.
Останній термін подачі матеріалів – 1 червня. Матеріали подаються на сайті: kremen.develop@gmail.com
З детальною інформацією про умови конкурсу можна ознайомитися у положенні про конкурс за посиланням. За довідками звертатись за телефоном: 097 335 49 48.