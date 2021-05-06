Кременчук, Коронавірус / Карантин

1112 кременчужан хворіє на COVID-19

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У місті діє карантинні обмеження на території 31 санітарної зони

Станом на 5 травня у Кременчуці зареєстровано 1112 хворих на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 31 санітарної зони:

  • № 1 – 125 хворих
  • № 2 – 9 хворих
  • № 3 – 12 хворих 
  • № 4 - 38 хворих
  • № 5 – 94 хворих
  • № 6 – 50 хворих
  • № 7- 64 хворих
  • № 8 – 51 хворий
  • № 9 - 10 хворих
  • № 10 – 55 хворих
  • № 11 – 33 хворих
  • № 12 – 30 хворих
  • № 13 – 8 хворих
  • № 14 – 25 хворих
  • № 15 – 29 хворих
  • №16 - 29 хворих
  • № 17 – 12 хворих
  • № 18 – 25 хворих
  • № 19 – 18 хворих
  • № 20 – 40 хворих
  • № 21 - 95 хворих
  • № 22 - 87 хворих
  • № 23 –13 хворих
  • № 24 -  53 хворих
  • № 25 - 6 хворих
  • № 26 - 13 хворих
  • № 27 -  31 хворих
  • № 28 - 20 хворих
  • № 29 - 30 хворих
  • № 30 – 4 хворих
  • № 31 – 2 хворих

Мешканці санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус коронавирус санитарная зона
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