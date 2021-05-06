1112 кременчужан хворіє на COVID-19

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У місті діє карантинні обмеження на території 31 санітарної зони

Станом на 5 травня у Кременчуці зареєстровано 1112 хворих на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 31 санітарної зони:

№ 1 – 125 хворих

№ 2 – 9 хворих

№ 3 – 12 хворих

№ 4 - 38 хворих

№ 5 – 94 хворих

№ 6 – 50 хворих

№ 7- 64 хворих

№ 8 – 51 хворий

№ 9 - 10 хворих

№ 10 – 55 хворих

№ 11 – 33 хворих

№ 12 – 30 хворих

№ 13 – 8 хворих

№ 14 – 25 хворих

№ 15 – 29 хворих

№16 - 29 хворих

№ 17 – 12 хворих

№ 18 – 25 хворих

№ 19 – 18 хворих

№ 20 – 40 хворих

№ 21 - 95 хворих

№ 22 - 87 хворих

№ 23 –13 хворих

№ 24 - 53 хворих

№ 25 - 6 хворих

№ 26 - 13 хворих

№ 27 - 31 хворих

№ 28 - 20 хворих

№ 29 - 30 хворих

№ 30 – 4 хворих

№ 31 – 2 хворих

Мешканці санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».