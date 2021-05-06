1112 кременчужан хворіє на COVID-19

У місті діє карантинні обмеження на території 31 санітарної зони
Станом на 5 травня у Кременчуці зареєстровано 1112 хворих на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 31 санітарної зони:
- № 1 – 125 хворих
- № 2 – 9 хворих
- № 3 – 12 хворих
- № 4 - 38 хворих
- № 5 – 94 хворих
- № 6 – 50 хворих
- № 7- 64 хворих
- № 8 – 51 хворий
- № 9 - 10 хворих
- № 10 – 55 хворих
- № 11 – 33 хворих
- № 12 – 30 хворих
- № 13 – 8 хворих
- № 14 – 25 хворих
- № 15 – 29 хворих
- №16 - 29 хворих
- № 17 – 12 хворих
- № 18 – 25 хворих
- № 19 – 18 хворих
- № 20 – 40 хворих
- № 21 - 95 хворих
- № 22 - 87 хворих
- № 23 –13 хворих
- № 24 - 53 хворих
- № 25 - 6 хворих
- № 26 - 13 хворих
- № 27 - 31 хворих
- № 28 - 20 хворих
- № 29 - 30 хворих
- № 30 – 4 хворих
- № 31 – 2 хворих
Мешканці санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».