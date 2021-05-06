Масово кременчужани відмовляються від земельних ділянок у мікрорайоні «Озерний»

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Згідно з заявами, кожна ділянка частково відноситься до блокованої забудови й знаходиться в межах червоної лінії вул. Дмитра Назаренка, де не передбачене будівництво присадибної ділянки

Вчора, 5 травня, начальник управління земельних ресурсів Ірина Безверха зачитала ряд відмов від присадибних ділянок площею 600 кв. м, які розміщені у мікрорайоні «Озерний». Інформацію озвучили на засіданні депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.





Як повідомили, всі відмови – у зв’язку із невиконанням ст. 118 (Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами) Земельного кодексу України – через невідповідність місцерозташування об’єкту щодо плану.





Згідно з заявами, кожна ділянка частково відноситься до блокованої забудови й знаходиться в межах червоної лінії вул. Дмитра Назаренка, де не передбачене будівництво присадибної ділянки.