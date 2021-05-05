5 травня в Кременчуці COVID-19 виявили у 57 людей, серед яких четверо дітей

Вчора, 23:02 Переглядів: 377

За добу померли дві жінки та чоловік з коронавірусною хворобою

5 травня в місті зареєстрували п'ятдесят сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За повідомленням мерії, захворіли сорок жінок віком від 24 до 84 років, тринадцять чоловіків віком від 23 до 78 років, а також три немовляти від 1 до 10 місяців та дворічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання сорок шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, одинадцять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сто п'ятдесят вісім осіб. Одужало сорок чотири людини.



На жаль, три пацієнти померли: дві жінки 57 і 69 років та чоловік 90 років.



Всього в Кременчуці зареєстровано 8628 інфікованих, одужало 7268, померло 238.