Кременчук, Коронавірус / Карантин

5 травня в Кременчуці COVID-19 виявили у 57 людей, серед яких четверо дітей

Вчора, 23:02 Переглядів: 377

 

За добу померли дві жінки та чоловік з коронавірусною хворобою

5 травня в місті зареєстрували п'ятдесят сім нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За повідомленням мерії, захворіли сорок жінок віком від 24 до 84 років, тринадцять чоловіків віком від 23 до 78 років, а також три немовляти від 1 до 10 місяців та дворічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання сорок шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, одинадцять пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується сто п'ятдесят вісім осіб. Одужало сорок чотири людини.


На жаль, три пацієнти померли: дві жінки 57 і 69 років та чоловік 90 років.


Всього в Кременчуці зареєстровано 8628 інфікованих, одужало 7268, померло 238.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх