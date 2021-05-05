«Сухий лист» та пенальті: «Кремінь-2» покидає Кубок Полтавської області

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 349

Сьогодні, 5 травня, футболісти «Кременя» зіграли з «Дружбою» (Очеретувате) в Кубку Полтавської області. Матч відбувся на стадіоні «Центральний» у Семенівці. У матчі-відповіді наші хлопці поступилися досвідченому супернику й вилетіли з Кубку Полтавської області.







«Дружба» - «Кремінь-2» - 3:1

Голи: Оленченко 45+2 - Михайленко 65, Одарюк 81, Мілько 86

«Дружба»: Гринько (к), Гончаренко, Шинкарецький, Токар, Остапенко, Безсонов, Поліянчук, Мілько, Михайленко, Ботвинко, Одарюк. Запасні: Рєзнік, Мохонько, Пугачов, Шевченко, Гордійченко. Головний тренер: Олександр Пугачов

«Кремінь-2»: Андрєєв, Халілов, Кочубей, Гонтар, Ульянко, Головченко, Оленченко, Пятибрат (к), Щербак, Стецюк, Кужина. Запасні: Данильчук, Геймур, Арустамян, Худієнко, Мороз, Оденцов. Головний тренер: Євген Маринич