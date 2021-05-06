Як надаватимуться адміністративні послуги у Кременчуці на травневі свята

Центр надання адміністративних послуг протягом травневих свят буде працювати за наступним графіком.
8 травня – з 8.00 до 15.00,
9-10 травня – вихідні дні,
з 11 травня – згідно з графіком.
8 травня – з 8.00 до 15.00,
9-11 травня – вихідні дні,
з 12 травня – згідно з графіком.
8-10 травня – вихідні дні,
з 11 травня – згідно з графіком.
8-10 травня – вихідні дні,
з 11 травня – згідно з графіком.
Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.