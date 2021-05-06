Кременчук, Споживач

Як надаватимуться адміністративні послуги у Кременчуці на травневі свята

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 89

 

ЦНАП оновив графік роботи

Центр надання адміністративних послуг протягом травневих свят буде працювати за наступним графіком.


  • Головний офіс (вул. Гагаріна, 14):

8 травня – з 8.00 до 15.00,

9-10 травня – вихідні дні,

з 11 травня – згідно з графіком.

  • Автозаводський відділ (вул. Героїв України, 11-А):

8 травня – з 8.00 до 15.00,

9-11 травня – вихідні дні,

з 12 травня – згідно з графіком.

  • Крюківський відділ (вул. І.Приходька, 90):

8-10 травня – вихідні дні,

з 11 травня – згідно з графіком.

  • Сектор у с. Потоки:

8-10 травня – вихідні дні,

з 11 травня – згідно з графіком.


Всі документи, прийняті в передсвятковий робочий день, будуть передані суб'єкту надання послуги у перший робочий день після святкового вихідного дня.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЦНАП адміністративні послуги
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх