У центрі Кременчука «вичистили» автівку

З салону авто зник домкрат і пральний порошок
У самому центрі Кременчука, на вулиці Троїцькій сьогодні, 6 травня, вночі невідомі обікрали автівку Renault.
Наразі працівники поліції оформлюють всі необхідні документи, а журналісти «Телеграфа» поспілкувалися з постраждалою власницею автівки.
- Ми завжди залишаємо машину на парковці біля магазину. І такий інцидент стався вперше. З салону авто пропав домкрат і пральний порошок. Думаю, просто через те, що все це лежало в одній коробці, - говорить Василина, власниця авто.