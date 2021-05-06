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У центрі Кременчука «вичистили» автівку

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 1 347

 

З салону авто зник домкрат і пральний порошок
Фото: Артем Коваленко

У самому центрі Кременчука, на вулиці Троїцькій сьогодні, 6 травня, вночі невідомі обікрали автівку Renault.


 
Наразі працівники поліції оформлюють всі необхідні документи, а журналісти «Телеграфа» поспілкувалися з постраждалою власницею автівки.


- Ми завжди залишаємо машину на парковці біля магазину. І такий інцидент стався вперше. З салону авто пропав домкрат і пральний порошок. Думаю, просто через те, що все це лежало в одній коробці, - говорить Василина, власниця авто.
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Автор: Ірина Андрєєва Фото: Артем Коваленко
Теги: кража автомобиль
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