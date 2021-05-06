Незаконно добув 32 кг риби: браконьєр промишляв у ландшафтному парку «Нижньоворсклянський»

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 569 Коментарів: 1

Двома жиляними сітками чоловік натягав риби на 13 тисяч гривень

За інформацією Полтавського рибоохоронного патруля, 5 травня близько 16.00 спільний патруль рибоохоронців та поліції на воді затримав місцевого мешканця.





Чоловік на гумовому човні незаконно ловив рибу на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський», що неподалік від с. Світлогірське. Для промислу використовував дві жиляні сітки.





Порушник встиг виловити 32 кілограми риби: 69 сріблястих карасів, 32 тарані, 10 лящів, 3 судака, 3 окунів звичайних та 1 лина. Збитки, завдані державі, становлять 13222 гривень.





На місце події за номером 102 викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції №2 Полтавського районного УП ГУНП для спільного документування порушення, яке має усі ознаки кримінального.





Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно добуті біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.