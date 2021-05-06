На Полтавщині мати загубила двох малих дітей

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 984

Днями у Полтаві під час прогулянки у парку мати загубила двох дітей – 12-ти річну дівчинку та її 9-ти річного братика.





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, жінка пояснила, що на мить відволіклась і втратила малечу з поля зору. Самостійно знайти діток їй не вдалося. Тож жінка звернулася за допомогою до поліції.



На розшук дітей зорієнтували всі патрульні наряди поліції в Полтаві. За кілька хвилин після отримання орієнтування схожих за описом дітей побачив екіпаж поліції охорони. З’ясувалося, що саме цих дітей і розшукують їх рідні. Поліцейські повернули дітей матері та порадили уважніше слідкувати за їх дозвіллям.