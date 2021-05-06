У Кременчуці затримали злочинця, що серед білого дня пограбував жінку

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 749

Чоловікові загрожує ув'язнення на строк до 6 років

Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який підозрюється у пограбуванні кременчужанки.



За даними пресслужби поліції, злочинця вдалося затримати по гарячих слідах.





Як розповіла 47-річна потерпіла, злочинцю вдалося вкрасти в неї мобільний телефон та гроші, коли вона відпочивала зі знайомою.









- Отримавши інформацію про злочин, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1, наряд групи реагування поліцейських батальйону особливого призначення та поліція охорони. Вжитими оперативно-розшуковими заходами вже за годину вдалося встановити особу, причетну до грабежу. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми із законом. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - говорить Араік Кочкадамян, начальник відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління.



За фактом грабежу слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини судом фігуранту загрожує до 6-ти років позбавлення волі.