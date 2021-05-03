Крюковский вагонзавод получил квартальный убыток в 72 млн гривен

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 573

Тогда как за аналогичный период 2020 года чистая прибыль составила 75,17 млн грн

Крюковский вагонзавод в январе-марте 2021 года получил чистый убыток в 72,12 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года чистая прибыль составила 75,17 млн грн. Согласно обнародованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку промежуточной отчетности предприятия, чистый доход за первый квартал сократился в 2,7 раза — до 414,15 млн грн.





КВСЗ получил 15,69 млн грн валового убытка против 100 млн грн прибыли в январе-марте 2020 года, а от операционной деятельности — 80,86 млн грн убытка против 77,87 млн грн операционной прибыли.





За первый квартал текущего года завод реализовал 140 вагонов для цемента и 20 вагонов-цистерн, тогда как за тот же период 2020 года — 72 цементовоза, 313 модульных вагонов, 240 минераловозов и 8 пассажирских вагонов.





Таким образом, продажи грузовых вагонов КВСЗ в первом квартале сократились почти вчетверо.





КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.





Согласно обнародованному в пятницу годовому отчету КВСЗ, его чистый доход сократился в 2,5 раза к 2019 году — до 3,34 млрд грн, чистая прибыль сократилась в 11,5 раза — до 71,8 млн грн.