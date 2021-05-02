Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці на кожному перехресті по оленю

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 567

 

ПДР? Ні не чули...

У редакцію надіслали відео, на якому водій став свідком двох порушень ПДР на двох перехрестях. 


На першому - водій ВАЗа проїхав на червоний сигнал, а на другому - мотоцикліст не пропустив пішоходів.


1
Автор: Руслана Горгола
Теги: водій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Вверх