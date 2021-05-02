У Кременчуці на кожному перехресті по оленю

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 567

ПДР? Ні не чули...

У редакцію надіслали відео, на якому водій став свідком двох порушень ПДР на двох перехрестях.





На першому - водій ВАЗа проїхав на червоний сигнал, а на другому - мотоцикліст не пропустив пішоходів.



