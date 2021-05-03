Не ковідом єдиним: вакцинація важлива для профілактики багатьох інфекційних захворювань

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У деяких медичних закладах Полтавщини рівень вакцинації населення у 3 рази перевищує середній по країні

Останнім часом світ спрямовує всі зусилля на боротьбу з пандемією коронавірусу: проходить вакцинація населення країн, ведеться масштабна інформаційна робота. Проте, інші інфекційні захворювання нікуди не поділись.





Так, у Полтавській області доступна вакцинація від 10 інфекційних захворювань: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та гемофільної інфекції.





Валентина Думенко, директорка обласного Центру дитячої імунології, зазначає:





Рутинна вакцинація у період пандемії COVID-19 не повинна ні призупинятися, ні відтерміновуватись. Інакше зросте кількість невакцинованих дітей і, відповідно, знизиться рівень колективного імунітету.





За І квартал 2021 року майже всі показники охоплення щепленнями в області вищі за середньодержавні. Приміром, у Хорольському, Зіньківському, Великобагачанському, Глобинському, Решетилівському, Гадяцькому ЦПМСД та ЦПМСД №2 Полтави показник вакцинації від кашлюку, дифтерії та правця у дітей перевищує середній по Україні показник удвічі, а подекуди й втричі.





Частина батьків досі має сумніви та підозри щодо вакцинації дітей, проте в цілому на Полтавщині довіра до вакцин зростає. Про таке стверджує КП «Полтавський обласний центр громадського здоров’я Полтавської обласної ради».