Кременчуцькі нацгвардійці провели збори гранатометників

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Цього тижня на військовому стрільбищі військової частини 3059 Національної гвардії України відбулися збори гранатометників. Дані збори складалися з теоретичної та практичної частини. Завдання цих зборів, полягало у тому, щоб підвищити фахову майстерність гранатометників. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.





- Практичні стрільби та гранатометні розрахунки здійснювали з PSRL-1, використовуючи пристрої для навчальної стрільби – «ПУС-7». Саме ці пристрої мають калібр 7,62 міліметри, та здійснюють імітацію пострілу гранати. Але під час такої роботи, найголовнішим є - злагодженість та упевненість у дії в парі, - зауважив заступник командира військової частини капітан Владислав Лазоренко.