Вночі на Першотравневій перекинулася автівка

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 328

В ніч на третє травня на вул.Першотравневій сталася ДТП. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.





Автівка перекинулася на бік. На місці працювала поліції. Обставини поки невідомі.