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Вночі на Першотравневій перекинулася автівка

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 328

 

Обставини поки невідомі

В ніч на третє травня на вул.Першотравневій сталася ДТП. Про це повідомляють у спільноті h.kremenchug.


Автівка перекинулася на бік. На місці працювала поліції. Обставини поки невідомі.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
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