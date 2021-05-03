28-річна кременчужанка кликала на допомогу, але не відчиняла двері: відгукнулися рятувальники

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Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС інформує, що 3 травня о 1.45 на «101» надійшло повідомлення від чергового патрульної поліції. Він розповів, що на вулиці Вадима Пугачова у квартирі на 2 поверсі зачинилася 28-річна кременчужанка, яка не може самостійно відчинити двері, проте кличе на допомогу. На дзвінки громадянка також не відповідала.





Прибувши на місце, рятувальники вирішили застосувати драбину, і о 3.10 змогли дістатися до помешкання та надати до нього доступ працівникам поліції. Власниця квартири перебувала без свідомості.