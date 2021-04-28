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Кременчуцький національний університет посів 33 місце у всеукраїнському рейтингу вишів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 510 Коментарів: 1

 

Таким чином він став кращим серед закладів вищої освіти у Полтавській області

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського посів 33 місце у щорічному всеукраїнському рейтингу закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus. Рейтинг оприлюднив сайт Освіта.ua. Таким чином КрНУ став кращим вишем у Полтавській області. Він піднявся у рейтингу на 10 сходинок у порівнянні з минулим роком.


Результати рейтингу базуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До бази даних також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.


У рейтинговій таблиці українські університети розміщені за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.


Рейтинг 2021 року очолив Київський національний університет ім. Шевченка.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: рейтинг вузы КрНУ
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Коментарі: 1

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waxettio:
Сьогодні, 11:33

шикарный рейтинг.... интерестно одно, кто же так особо высоко оценил эту "шарашкину контору"


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