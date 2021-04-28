Кременчуцький національний університет посів 33 місце у всеукраїнському рейтингу вишів

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Таким чином він став кращим серед закладів вищої освіти у Полтавській області

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського посів 33 місце у щорічному всеукраїнському рейтингу закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus. Рейтинг оприлюднив сайт Освіта.ua . Таким чином КрНУ став кращим вишем у Полтавській області. Він піднявся у рейтингу на 10 сходинок у порівнянні з минулим роком.





Результати рейтингу базуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їх фахівцями. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До бази даних також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.





У рейтинговій таблиці українські університети розміщені за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.





Рейтинг 2021 року очолив Київський національний університет ім. Шевченка.