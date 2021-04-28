Жителя Гадяча, який підрізав знайомого, посадили під домашній арешт

23 квітня поліція отримала інформацію від медиків про 30-річного чоловіка, ушпиталеного з ножовим пораненням. Опрацювавши отриману інформацію, поліцейські встановили, що тілесне ушкодження потерпілий отримав під час конфлікту зі знайомим. Чоловіки посварилися, коли відпочивали в одній компанії. Про це повідомила пресслужба поліції.
Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.