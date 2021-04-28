Жителя Гадяча, який підрізав знайомого, посадили під домашній арешт

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23 квітня поліція отримала інформацію від медиків про 30-річного чоловіка, ушпиталеного з ножовим пораненням. Опрацювавши отриману інформацію, поліцейські встановили, що тілесне ушкодження потерпілий отримав під час конфлікту зі знайомим. Чоловіки посварилися, коли відпочивали в одній компанії. Про це повідомила пресслужба поліції.





- Про підозру у скоєнні злочину, за процесуального керівництва окружної прокуратури, повідомлено 43-річному жителю Гадяча. Суд узяв чоловіка під домашній арешт, - повідомив Петро Токар, начальник відділення поліції № 1 Миргородського райвідділу.





Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.