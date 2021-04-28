На Полтавщині перевірили більше 3000 об’єктів на дотримання карантинних вимог: результати

Найчастіше не дотримувалися вимог заклади торгівлі продовольчими товарами, а на заклади освіти не склали жодного протоколу
У період з 19 по 25 квітня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області перевірили більше 3000 об’єктів на дотримання протиепідемічних вимог.
За інформацією, яку наведено на офіційному сайті управління, порушення виявили на 320 об’єктах. Усі порушники отримали відповідні приписи, а на декого склали протоколи про адміністративне правопорушення.
|
Що перевіряли
|
Кількість об’єктів
|
Знайшли порушень
|
Надали приписів
|
Склали протоколів
|
Торгівля продовольчими товарами (окрім ринків)
|
1500
|
201
|
201
|
85
|
Торгівля непродовольчими товарами
|
732
|
38
|
38
|
5
|
Заклади громадського харчування
|
331
|
20
|
20
|
45
|
Перукарні, салони краси
|
106
|
6
|
6
|
-
|
Агропромислові ринки
|
84
|
27
|
27
|
8
|
Дошкільні навчальні заклади
|
13
|
-
|
-
|
-
|
Загально-освітні навчальні заклади
|
12
|
-
|
-
|
-
|
Інші об’єкти (пасажирські перевезення, фітнес-клуби, аптеки, АЗК і т. ін.)
|
254
|
28
|
28
|
5