На Полтавщині перевірили більше 3000 об’єктів на дотримання карантинних вимог: результати

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Найчастіше не дотримувалися вимог заклади торгівлі продовольчими товарами, а на заклади освіти не склали жодного протоколу

У період з 19 по 25 квітня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області перевірили більше 3000 об’єктів на дотримання протиепідемічних вимог.





За інформацією, яку наведено на офіційному сайті управління, порушення виявили на 320 об’єктах. Усі порушники отримали відповідні приписи, а на декого склали протоколи про адміністративне правопорушення.



