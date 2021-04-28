Кременчук, Споживач, Полтавщина

На Полтавщині перевірили більше 3000 об’єктів на дотримання карантинних вимог: результати

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 670

 

Найчастіше не дотримувалися вимог заклади торгівлі продовольчими товарами, а на заклади освіти не склали жодного протоколу

У період з 19 по 25 квітня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області перевірили більше 3000 об’єктів на дотримання протиепідемічних вимог.


За інформацією, яку наведено на офіційному сайті управління, порушення виявили на 320 об’єктах. Усі порушники отримали відповідні приписи, а на декого склали протоколи про адміністративне правопорушення.


Що перевіряли

Кількість об’єктів

Знайшли порушень

Надали приписів

Склали протоколів

Торгівля продовольчими товарами (окрім ринків)

1500

201

201

85

Торгівля непродовольчими товарами

732

38

38

5

Заклади громадського харчування

331

20

20

45

Перукарні, салони краси

106

6

6

-

Агропромислові ринки

84

27

27

8

Дошкільні навчальні заклади

13

-

-

-

Загально-освітні навчальні заклади

12

-

-

-

Інші об’єкти (пасажирські перевезення, фітнес-клуби, аптеки, АЗК і т. ін.)

254

28

28

5

 

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: перевірка Держпродспоживслужба
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