Дзюдоїстка Поліна Мусіхіна завоювала срібло Універсіади України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 0

У Сумах завершилися змагання з дзюдо, які відбулися у рамках 16-ої літньої Універсіади України — у Палаці студентського спорту СумДУ.

Участь у змаганнях взяли 101 спортсмен з 13 областей України





Універсіада проводилася з метою стимулювання розвитку фізичної культури та спорту, зокрема дзюдо, у закладах вищої освіти, масового залучення здобувачів вищої освіти до занять спортом, підготовки до участі у XXXI Всесвітній літній Універсіаді (FISU World University Games).

У змаганнях взяли участь представники більше 20 закладів вищої освіти з Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Дніпропетровської і інших областей нашої країни. Зокрема в Сумах виступали і члени збірної України з дзюдо, які в даний час є студентами.





24 квітня спортсмени змагалися в індивідуальному розряді, а наступного дня відбулися командні змагання.





Студентка ХДАФК та вихованка СК «Кремень Дзюдо» Поліна Мусіхіна здобула срібну нагороду. У ваговій категорії 78 кг наша спортсменка у фінальній сутичці поступилася Галині Ковальській (ЗУНУ/Тернопільська).





Перемогу у загальнокомандній першості серед закладів вищої освіти здобули наступні виші:

1 категорія – Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

2 категорія – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

3 категорія – Державний університет «Одеська пілітехніка»

4 категорія – Сумський державний університет

5 категорія – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

У загальнокомандній першості серед регіонів перемогу здобула Сумська область з 970 балами, друге місце – Тернопільска (727 балів), третє – Хмельницька область (599 балів).