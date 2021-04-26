Не лише нітрати, а й залізо: які колодязі міста несуть загрозу здоров’ю кременчужан

«ТелеграфЪ» вже писав про перевищення вмісту нітратів у воді, взятій з колодязів Кременчука. Проте, згідно інформації від Кременчуцького міськрайонного ВП ЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», минулого року вода в половині колодязів мала також підвищений вміст заліза.
Регулярно перевіряють якість води за адресами:
Досліджують і 140 колодязів, водою з яких користуються вагітні жінки та діти до 3-х років.
Усього у 2020 році проведено 90 моніторингових досліджень. Перевищення вмісту заліза спостерігалося у половині колодязів за вищеназваними адресами, нітратів – у двох, а в одному ще й зашкалював показник каламутності:
|
Адреса джерела
|
Показник
|
Фактичний вміст
|
Норма
|
вул. Гвардійська 5
|
залізо
|
1,18-1,54 мг/дм³
|
1,0 мг/дм³
|
вул. Тараса Бульби 4
|
залізо
|
1,42-2,36 мг/дм³
|
1,0 мг/дм³
|
вул. Шевченка 42
|
залізо
нітрати
каламутність
|
1,1-2,2 мг/дм³
93,6-117 мг/дм³
3,75-9,69 мг/дм³
|
1,0 мг/дм³
50 мг/дм³
3,5 мг/дм³
|
пров. Правобережний 20
|
залізо
нітрати
|
1,18-1,5 мг/дм³
203-226 мг/дм³
|
1,0 мг/дм³
50 мг/дм³
Слід зазначити, що вода з перевищеним вмістом заліза зазвичай має металевий присмак. Та це далеко не найбільша проблема. Саме залізо не завдає шкоди організму, проте воно має властивість накопичуватися в печінці. А це вже призводить до порушення роботи всього органу з достатньо неприємними наслідками.