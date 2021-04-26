Кременчук, Споживач

Не лише нітрати, а й залізо: які колодязі міста несуть загрозу здоров’ю кременчужан

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 275

 

Вивчаємо результати досліджень за 2020 рік

«ТелеграфЪ» вже писав про перевищення вмісту нітратів у воді, взятій з колодязів Кременчука. Проте, згідно інформації від Кременчуцького міськрайонного ВП ЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», минулого року вода в половині колодязів мала також підвищений вміст заліза.


Регулярно перевіряють якість води за адресами:

  • вул. Гвардійська 5;
  • вул. Тараса Бульби 4;
  • вул. Шевченка 42;
  • пров. Правобережний 20;
  • пр. Лесі Українки 78/19;
  • вул. Соборна 26/37;
  • вул. Республіканська 140;
  • вул. Манагарова 10.

Досліджують і 140 колодязів, водою з яких користуються вагітні жінки та діти до 3-х років.


Усього у 2020 році проведено 90 моніторингових досліджень. Перевищення вмісту заліза спостерігалося у половині колодязів за вищеназваними адресами, нітратів – у двох, а в одному ще й зашкалював показник каламутності:



Адреса джерела

 

Показник

Фактичний вміст

Норма

вул. Гвардійська 5

залізо

1,18-1,54 мг/дм³

1,0 мг/дм³

вул. Тараса Бульби 4

залізо

1,42-2,36 мг/дм³

1,0 мг/дм³

вул. Шевченка 42

залізо

нітрати

каламутність

1,1-2,2 мг/дм³

93,6-117 мг/дм³

3,75-9,69 мг/дм³

1,0 мг/дм³

50 мг/дм³

3,5 мг/дм³

пров. Правобережний 20

залізо

нітрати

1,18-1,5 мг/дм³

203-226 мг/дм³

1,0 мг/дм³

50 мг/дм³

 


Слід зазначити, що вода з перевищеним вмістом заліза зазвичай має металевий присмак. Та це далеко не найбільша проблема. Саме залізо не завдає шкоди організму, проте воно має властивість накопичуватися в печінці. А це вже призводить до порушення роботи всього органу з достатньо неприємними наслідками.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода колодязі забруднення перевищення вмісту заліза
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