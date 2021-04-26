Не лише нітрати, а й залізо: які колодязі міста несуть загрозу здоров’ю кременчужан

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«ТелеграфЪ» вже писав про перевищення вмісту нітратів у воді, взятій з колодязів Кременчука. Проте, згідно інформації від Кременчуцького міськрайонного ВП ЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України», минулого року вода в половині колодязів мала також підвищений вміст заліза.





Регулярно перевіряють якість води за адресами:

вул. Гвардійська 5;

вул. Тараса Бульби 4;

вул. Шевченка 42;

пров. Правобережний 20;

пр. Лесі Українки 78/19;

вул. Соборна 26/37;

вул. Республіканська 140;

вул. Манагарова 10.

Досліджують і 140 колодязів, водою з яких користуються вагітні жінки та діти до 3-х років.





Усього у 2020 році проведено 90 моніторингових досліджень. Перевищення вмісту заліза спостерігалося у половині колодязів за вищеназваними адресами, нітратів – у двох, а в одному ще й зашкалював показник каламутності:







Адреса джерела Показник Фактичний вміст Норма вул. Гвардійська 5 залізо 1,18-1,54 мг/дм³ 1,0 мг/дм³ вул. Тараса Бульби 4 залізо 1,42-2,36 мг/дм³ 1,0 мг/дм³ вул. Шевченка 42 залізо нітрати каламутність 1,1-2,2 мг/дм³ 93,6-117 мг/дм³ 3,75-9,69 мг/дм³ 1,0 мг/дм³ 50 мг/дм³ 3,5 мг/дм³ пров. Правобережний 20 залізо нітрати 1,18-1,5 мг/дм³ 203-226 мг/дм³ 1,0 мг/дм³ 50 мг/дм³





Слід зазначити, що вода з перевищеним вмістом заліза зазвичай має металевий присмак. Та це далеко не найбільша проблема. Саме залізо не завдає шкоди організму, проте воно має властивість накопичуватися в печінці. А це вже призводить до порушення роботи всього органу з достатньо неприємними наслідками.